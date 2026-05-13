山形県内で連日クマの目撃が相次いでいます。県内でこれまでに発生したクマによる人身被害はいずれも山菜採り中で、吉村知事は13日、趣味の山菜採りは控えるよう異例の呼びかけをしました。吉村知事「趣味であったり自家消費であれば私としては正直に申し上げますと山菜採りはできるだけ控えていただければ」吉村知事は13日の会見で、趣味の山菜採りを控えるよう異例の呼びかけをしました。ことし県内でクマの目撃は10日現在で140