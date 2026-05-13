元「KAT−TUN」でタレントの中丸雄一（42）が13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、自宅について語った。

家に対する不安についてのトークで、中丸は「ないですね。セキュリティーがという意味ではないですね」と明かした。

その理由も説明した。「スマートホーム化していまして。ドアに装置を付けているんで、ドアの（鍵の）閉め忘れとかも、自動で鍵がかかったり」。最先端の技術を駆使し、セキュリティーを確保しているという。

ここで、タレント小原ブラスからは「逆にスマートなAIがハッキングされて、開けてやろうという意思を持って…カチャッと」と質問された。

中丸は「そのレベルになると、僕の前に多くの人が困っていると思うんで、そこの心配はいいのかなと思っている。“第1号”じゃないと思うので」と返答した。

スマートホーム化の詳細も明かした。「カーテンとか、電気とか、エアコンもそうなんですけど、外からでも操作できたり。便利だし、電気の消し忘れも消せる」といい、「お勧めですね」と共演者たちに呼びかけていた。