歌手の市川由紀乃（５０）が１３日、東京・渋谷のＨＭＶ＆ＢＯＯＫＳＳＨＩＢＵＹＡで一日店長を務めた。同店での一日店長は、演歌歌手では初。スタッフと同じエプロンを着用したことを喜び「（新宿の）つな八以来かもしれない。バイト時代を思い出す」。歌手活動を休業していた２０代後半の頃に、３年間アルバイト勤務していた天ぷら店を懐かしんだ。イベントでファンに渡す名刺も新調し「ＣＤや色紙を渡すことはあっても