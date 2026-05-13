鶴岡市の米子漁港で13日朝、海に浮いている男性が見つかり、その後死亡が確認されました。亡くなったのは鶴岡市で漁業を営む89歳の男性と分かりました。酒田海上保安部などによりますと、5月13日午前6時50分ごろ、鶴岡市の米子漁港内で「うつぶせの状態の人が浮いている」と一般の人から消防に通報がありました。消防の救助隊が男性を引き上げましたが、心肺停止の状態で、その場で死亡が確認されました。その後の調査で、死亡した