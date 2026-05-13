「退職金は使い切っちゃった」FRIDAYの企画でさまざまなテーマについて語り合ったフリーアナウンサーの生島ヒロシ氏（75）と『吉本興業ＨＤ』前会長の大粼洋（ひろし）氏（72）。全力で遊び、全力で仕事に打ち込んできた二人もすでに古希を超えた。新天地で再スタートを切った生島と、座長を務めた大阪・関西万博を完走した大粼は、次に何を目指すのか。大粼「僕ね、吉本の退職金もほぼほぼ使い切っちゃって、生