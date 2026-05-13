タレントの小倉優子が12日、自身のアメブロを更新。長男から投げかけられた意外な質問の内容や、お弁当作りに対する自身の思いを明かした。【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新。「今日もお肉多めです」とつづり、品数豊富なお弁当を披露した。長男は週に2回学食を利用しているというが、最近は毎日学食を利用する友人が増えてきたという。これを受