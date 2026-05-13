タレントの小倉優子が12日、自身のアメブロを更新。長男から投げかけられた意外な質問の内容や、お弁当作りに対する自身の思いを明かした。

【映像】小倉優子、“和食に寄りがち”長男への手作り弁当を公開

小倉は「お弁当」というタイトルでブログを更新。「今日もお肉多めです」とつづり、品数豊富なお弁当を披露した。

長男は週に2回学食を利用しているというが、最近は毎日学食を利用する友人が増えてきたという。これを受け、小倉が「学食増やしたい？」と尋ねたところ、長男からは「お弁当作るのと学食、どっちが安くつくの？」との返答があったという。お金の心配をする長男の意外な質問に、小倉は「笑ってしまいました笑」とユーモアを交えて振り返った。

最終的に「学食の方が安いかも！でも、作ろうかな！」と、今後もお弁当作りを継続することを決めた小倉。早起きの必要はあるものの、「朝一人でキッチンに立つ時間も好きなんですよね」と朝の時間を楽しんでいることを明かし、ブログを締めくくった。

この投稿に読者からは「美味しそうですね」「今日もボリュームたっぷり 思春期男子のお弁当ですね！」「尊敬します」「長男くん、ちゃんと費用の事を気にしているんですね。しっかりしていると思います」など、さまざまなコメントが寄せられた。