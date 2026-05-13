中国は現在、世界最大の化粧品消費市場となっており、化粧品貿易規模は2025年、1700億元（3兆9100億円）を超えました。輸入化粧品に対する電子タグの試行運用が5月11日、上海で正式に始まりました。従来までの実物タグは「電子タグと実物タグ」を組み合わせた方式に調整され、QRコードをスキャンして情報を確認し、原産地まで追跡することができるようになります。消費者はQRコードを軽くスキャンするだけで、成分表から届出内容ま