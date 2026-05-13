輸入化粧品の電子タグ試行運用、上海で開始

中国は現在、世界最大の化粧品消費市場となっており、化粧品貿易規模は2025年、1700億元（3兆9100億円）を超えました。輸入化粧品に対する電子タグの試行運用が5月11日、上海で正式に始まりました。従来までの実物タグは「電子タグと実物タグ」を組み合わせた方式に調整され、QRコードをスキャンして情報を確認し、原産地まで追跡することができるようになります。

消費者はQRコードを軽くスキャンするだけで、成分表から届出内容まで、公式に登録された完全で正確な製品情報を取得することができます。便利なだけでなく、真偽を効果的に見分けることもできます。

上海の化粧品輸入量は、長年にわたり全国トップを維持しています。データによると、2025年の上海税関の化粧品輸入額は404億4000万元（約9兆301億円）に達し、全国輸入額の35％を占めています。企業にとって、電子タグは「省エネ」と「効率化」をもたらします。

中国税関総署の責任者は11日、輸入化粧品の電子タグは今後、他の貿易港でも導入・普及され、業界の標準装備になりつつあると述べました。新たに改正された「輸出入化粧品検査検疫監督管理弁法」は、12月1日から正式に施行されます。（提供/CGTN Japanese）