５月９日、10日に大阪で行なわれたSVリーグチャンピオンシップ準決勝。大阪ブルテオンはジェイテクトSTINGS愛知を３−０、３−１で下し、２戦先取で決勝進出を決めた。第２戦の西田有志（26歳）は、あらためてスター性を証明している。１日目の黒星で、乾坤一擲で挑んできたジェイテクトの希望を粉砕。味方が得点をほしいときに輝いた。SVリーグチャンピオンシップ決勝でサントリーサンバーズ大阪に挑む西田有志（大阪ブルテオ