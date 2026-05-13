メディアプラットフォーム「note」を運営するnoteは、2026年4月1〜30日の期間に、note上で「#テレビドラマ感想文」または「#ドラマ感想文」と、番組名のハッシュタグをつけて投稿した人数を集計し、「2026年4月期ドラマ」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『銀河の一票』2位は、黒木華さん主演の『銀河の一票』（フジテレビ系）でした。