今見るべき「2026春ドラマ」ランキング！ 2位は黒木華主演の『銀河の一票』、では1位は？
メディアプラットフォーム「note」を運営するnoteは、2026年4月1〜30日の期間に、note上で「#テレビドラマ感想文」または「#ドラマ感想文」と、番組名のハッシュタグをつけて投稿した人数を集計し、「2026年4月期ドラマ」に関する調査を実施しました。
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、黒木華さん主演の『銀河の一票』（フジテレビ系）でした。
黒木さん演じる元秘書の茉莉が、野呂佳代さん扮するスナックのママ・あかりを都知事選へと担ぎ出す、痛快な選挙エンターテインメントです。
「わきまえなさい」という空気にあらがう主人公の姿に勇気をもらうという声が多く寄せられています。政治の裏側を描く物語の深さや、作中のモチーフを読み解く考察を楽しむ投稿もありました。
1位は、永作博美さんが14年ぶりに民放連ドラ主演を務めた『時すでにおスシ!?』（TBS系）でした。
育児が一段落した50歳の主人公が、わずか3カ月で鮨職人を目指す「鮨アカデミー」へと入学。松山ケンイチさん演じる厳格な講師や多彩な同期生たちに囲まれ、新たな生き方を模索する姿を描いた人生応援ストーリーです。
子育てを終えて第二の人生を模索する主人公の姿に、多くのユーザーが自分を重ねて共感する声が集まっています。永作博美さんと松山ケンイチさんら俳優陣の演技への高い評価に加え、作品にちりばめられた小ネタへの愛着も語られました。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：『銀河の一票』
2位は、黒木華さん主演の『銀河の一票』（フジテレビ系）でした。
「わきまえなさい」という空気にあらがう主人公の姿に勇気をもらうという声が多く寄せられています。政治の裏側を描く物語の深さや、作中のモチーフを読み解く考察を楽しむ投稿もありました。
1位：『時すでにおスシ!?』
1位は、永作博美さんが14年ぶりに民放連ドラ主演を務めた『時すでにおスシ!?』（TBS系）でした。
育児が一段落した50歳の主人公が、わずか3カ月で鮨職人を目指す「鮨アカデミー」へと入学。松山ケンイチさん演じる厳格な講師や多彩な同期生たちに囲まれ、新たな生き方を模索する姿を描いた人生応援ストーリーです。
子育てを終えて第二の人生を模索する主人公の姿に、多くのユーザーが自分を重ねて共感する声が集まっています。永作博美さんと松山ケンイチさんら俳優陣の演技への高い評価に加え、作品にちりばめられた小ネタへの愛着も語られました。
(文:All About ニュース編集部)