おじいちゃんがやって来るのをいち早く察知し、お迎えに向かう猫の様子を捉えた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、温かい反響を呼んでいる。NERIさん（@chineri123）が「おじいちゃんが来たのを早々察知してお迎えに行ったゴンちゃん」という言葉とともに投稿した一連の写真には1.4万件のいいねが集まった。人と猫の心温まる関係性について、投稿主のNERIさんに話を聞いた。【写真】やっと出会えたふたりは!?おじいちゃんにメ