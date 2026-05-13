「待ってたよ！」 おじいちゃんを“小走り”でお出迎えする猫にほっこり「尻尾から嬉しさ爆発」「ふたりとも愛おしい存在」
おじいちゃんがやって来るのをいち早く察知し、お迎えに向かう猫の様子を捉えた写真がThreadsなどのSNSに投稿され、温かい反響を呼んでいる。NERIさん（@chineri123）が「おじいちゃんが来たのを早々察知してお迎えに行ったゴンちゃん」という言葉とともに投稿した一連の写真には1.4万件のいいねが集まった。人と猫の心温まる関係性について、投稿主のNERIさんに話を聞いた。
【写真】やっと出会えたふたりは!? おじいちゃんにメロメロすぎるゴンちゃんの様子
――おじいちゃんの姿が見える前からゴンちゃんが気付いていた様子など、お迎えの瞬間の詳しい状況を教えていただけますか？
「この場所に向かう道が少し悪路で自転車が振動でガタガタと鳴るんですが、ゴンちゃんはおじいちゃんの自転車の音を聞き分けてるのだと思います。あとおじいちゃんが来る時間帯もだいたい把握してるのだろうなと思いました。自転車の音が聞こえたら、黒目が少し大きくなってまだ姿が見えないのに、おじいちゃんが来る方向に小走りで向かって行きました」
――投稿された一連のお写真の中で、おじいちゃんがゴンちゃんに気付いて笑顔を浮かべるシーンがありますが、その時の投稿主様の心境をお聞かせください。
「あのシーンは思わずこちらも笑顔になりましたね。おじいちゃんの姿が見えた瞬間にゴンちゃんのしっぽがピーンとなって、会えて嬉しいのが伝わってきました。お迎えに来てくれるって事は来るのを待ちわびてたと思うので、おじいちゃんも嬉しくて自然と笑みがこぼれたんだと思います」
――ゴンちゃんとおじいちゃんは普段どのような関係性で、お迎えのあとにはいつもどのような交流（触れ合い）をされていますか？
「ゴンちゃんはこの場所にいる地域猫さんで、おじいちゃんはほぼ毎日ここに釣りをしに来られている方です。釣りをしない時もゴンちゃんの様子を見に来られているようです。お迎えの後に限らず、ゴンちゃんはおじいちゃんに撫でてもらいたくて、後追いをしたり足元にスリスリしたりしています。おじいちゃんに撫でてもらうとゴロンと寝転がってヘソ天をします。ちなみにゴンちゃんという名前ですが女の子なんです笑」
――おじいちゃんへの「お迎え」以外にも、ゴンちゃんが特定の人や状況に対して見せる、健気で可愛らしいルーティンがあれば教えてください。
「ゴンちゃんはとにかく警戒心が強くて知らない人を見かけると隠れたりします。でもおじいちゃんには完全に心を開いているので、おじいちゃんが釣りをしている間はすぐ近くで安心して眠っている姿をよく見かけます。その姿がたまらなく可愛いです」
――今回の投稿には多くの反響がありましたが、ゴンちゃんとおじいちゃんの温かい日常が多くの人に届いたことについて、どのように感じていらっしゃいますか？
「本当にありがたいことに、たくさんの方が見てくださってビックリしました。誰か1人だけでも心に響けばいいなと思って写真を撮ってきたので、とても嬉しかったです。これからも心温まる写真を撮れるようにカメラの腕を磨いていきます！」
――おじいちゃんの姿が見える前からゴンちゃんが気付いていた様子など、お迎えの瞬間の詳しい状況を教えていただけますか？
「この場所に向かう道が少し悪路で自転車が振動でガタガタと鳴るんですが、ゴンちゃんはおじいちゃんの自転車の音を聞き分けてるのだと思います。あとおじいちゃんが来る時間帯もだいたい把握してるのだろうなと思いました。自転車の音が聞こえたら、黒目が少し大きくなってまだ姿が見えないのに、おじいちゃんが来る方向に小走りで向かって行きました」
――投稿された一連のお写真の中で、おじいちゃんがゴンちゃんに気付いて笑顔を浮かべるシーンがありますが、その時の投稿主様の心境をお聞かせください。
「あのシーンは思わずこちらも笑顔になりましたね。おじいちゃんの姿が見えた瞬間にゴンちゃんのしっぽがピーンとなって、会えて嬉しいのが伝わってきました。お迎えに来てくれるって事は来るのを待ちわびてたと思うので、おじいちゃんも嬉しくて自然と笑みがこぼれたんだと思います」
――ゴンちゃんとおじいちゃんは普段どのような関係性で、お迎えのあとにはいつもどのような交流（触れ合い）をされていますか？
「ゴンちゃんはこの場所にいる地域猫さんで、おじいちゃんはほぼ毎日ここに釣りをしに来られている方です。釣りをしない時もゴンちゃんの様子を見に来られているようです。お迎えの後に限らず、ゴンちゃんはおじいちゃんに撫でてもらいたくて、後追いをしたり足元にスリスリしたりしています。おじいちゃんに撫でてもらうとゴロンと寝転がってヘソ天をします。ちなみにゴンちゃんという名前ですが女の子なんです笑」
――おじいちゃんへの「お迎え」以外にも、ゴンちゃんが特定の人や状況に対して見せる、健気で可愛らしいルーティンがあれば教えてください。
「ゴンちゃんはとにかく警戒心が強くて知らない人を見かけると隠れたりします。でもおじいちゃんには完全に心を開いているので、おじいちゃんが釣りをしている間はすぐ近くで安心して眠っている姿をよく見かけます。その姿がたまらなく可愛いです」
――今回の投稿には多くの反響がありましたが、ゴンちゃんとおじいちゃんの温かい日常が多くの人に届いたことについて、どのように感じていらっしゃいますか？
「本当にありがたいことに、たくさんの方が見てくださってビックリしました。誰か1人だけでも心に響けばいいなと思って写真を撮ってきたので、とても嬉しかったです。これからも心温まる写真を撮れるようにカメラの腕を磨いていきます！」