「待ってたよ！」 おじいちゃんを“小走り”でお出迎えする猫にほっこり「尻尾から嬉しさ爆発」「ふたりとも愛おしい存在」

「待ってたよ！」 おじいちゃんを“小走り”でお出迎えする猫にほっこり「尻尾から嬉しさ爆発」「ふたりとも愛おしい存在」