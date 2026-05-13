13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の6万2510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 67142.34円ボリンジャーバンド3σ 64373.96円ボリンジャーバンド2σ 62742.57円12日日経平均株価現物終値 62708.00円5日移動平均 62510.00円13日夜間取引終値 61605.58円ボリンジャーバンド1σ 61220.00円一目均衡表・転換線 5