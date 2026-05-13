日経225先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の6万2510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67142.34円 ボリンジャーバンド3σ
64373.96円 ボリンジャーバンド2σ
62742.57円 12日日経平均株価現物終値
62708.00円 5日移動平均
62510.00円 13日夜間取引終値
61605.58円 ボリンジャーバンド1σ
61220.00円 一目均衡表・転換線
58837.20円 25日移動平均
58015.00円 一目均衡表・基準線
56068.82円 ボリンジャーバンド-1σ
56065.20円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53817.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53300.44円 ボリンジャーバンド2σ
50532.06円 ボリンジャーバンド3σ
50328.30円 200日移動平均
株探ニュース
67142.34円 ボリンジャーバンド3σ
64373.96円 ボリンジャーバンド2σ
62742.57円 12日日経平均株価現物終値
62708.00円 5日移動平均
62510.00円 13日夜間取引終値
61605.58円 ボリンジャーバンド1σ
61220.00円 一目均衡表・転換線
58837.20円 25日移動平均
58015.00円 一目均衡表・基準線
56068.82円 ボリンジャーバンド-1σ
56065.20円 75日移動平均
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53817.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53300.44円 ボリンジャーバンド2σ
50532.06円 ボリンジャーバンド3σ
50328.30円 200日移動平均
株探ニュース