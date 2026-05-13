　13日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の6万2510円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67142.34円　　ボリンジャーバンド3σ
64373.96円　　ボリンジャーバンド2σ
62742.57円　　12日日経平均株価現物終値
62708.00円　　5日移動平均
62510.00円　　13日夜間取引終値
61605.58円　　ボリンジャーバンド1σ
61220.00円　　一目均衡表・転換線
58837.20円　　25日移動平均
58015.00円　　一目均衡表・基準線
56068.82円　　ボリンジャーバンド-1σ
56065.20円　　75日移動平均
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53817.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
53300.44円　　ボリンジャーバンド2σ
50532.06円　　ボリンジャーバンド3σ
50328.30円　　200日移動平均

株探ニュース