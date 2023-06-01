【Amazon：DEERC ラジコンカー、WeFone ドローン】 セール期間：5月13日～5月17日23時59分 AmazonにてDEERCのラジコンカーとWeFoneのドローンが特別価格で販売されている。期間は5月17日23時59分まで。 対象商品には、オフロード仕様のラジコンカー「207E」と「209E」のほか、GPS搭載4Kカメラ付きドローンがラインナップされている。