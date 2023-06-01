AmazonにてDEERCのラジコンカーとWeFoneのドローンが特別価格で販売されている。期間は5月17日23時59分まで。

対象商品には、オフロード仕様のラジコンカー「207E」と「209E」のほか、GPS搭載4Kカメラ付きドローンがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

DEERC ラジコンカー 1/10 大型バギー オフロード 四輪駆動 時速55km/h 3Sバッテリー搭載「209E」

時速55km/hを実現したオフロードラジコンカー。速さと走破性を両立し、芝生や砂利道など悪路でも安定した走りを発揮する。衝撃を受けやすい部分を強化し、ジャンプや不整地走行にも強い、壊れにくい仕様となっている。さらに防水仕様で、雨の日も最大40分連続走行できる。

高トルクサーボと耐衝突ボディが、安定したハンドリングを実現し、破損リスクを軽減する。

DEERC ラジコン オフロード ラジコンカー 時速55km/h 大型 1/10スケール ブラシレスモーター「207E」

本商品は、1/10スケールのオフロードラジコンカー。短時間で時速55km/hに達することができ、公園や屋内でも、疾走感を楽しむことができる。四輪駆動システムにより、さまざまな地形でスムーズに走行可能。泥道や砂地、岩場でも優れたグリップ力と操縦性能を提供し、自由に探検できる。先進的な2847ブラシレスモーターを搭載。摩擦損失を減少させ、持続的なパワー出力を提供し、長時間の運転でも卓越した性能を維持する。

3Sバッテリー2個搭載で、頻繁に充電する必要がなく、長時間遊ぶことができる。また、金属オイル充填式サスペンションを装備し、優れた減衰効果を提供。高速走行や不整地でも安定した走行を実現する。