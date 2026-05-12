なかやまきんに君のネタに爆笑する有村架純 有村架純、なかやまきんに君が12日、都内で行われた「日本茶の発展的未来に向けて〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」発表会に出席した。伊藤園のCMキャラクターを務める有村架純はお茶をイメージしたグリーンのワンピースで登場。「純国産」応援団長のなかやまきんに君が「パワー」と注いだ「お〜いお茶」を飲み「美味しいです」とうっとりした表情を見せた。