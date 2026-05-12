（新静岡セノバ前から中継永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（永井 大勝 アナウンサー）はい、ここからは「しずおか献立予報」をお伝えします。このコーナーはスーパーで聞いた今お得なお野菜を、お値段とともに、そして簡単レシピもご紹介していきます。さあ、きょうご紹介していただくのはこの方です。「スーパー田子重西中原店」の増田店長です。ということで