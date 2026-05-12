（新静岡セノバ前から中継 永井 大勝 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）



（永井 大勝 アナウンサー）

はい、ここからは「しずおか献立予報」をお伝えします。このコーナーはスーパーで聞いた今お得なお野菜を、お値段とともに、そして簡単レシピもご紹介していきます。さあ、きょうご紹介していただくのはこの方です。「スーパー田子重西中原店」の増田店長です。ということで、きょうのおすすめ食材ですがこちら「ホウレンソウ」。





「ホウレンソウの梅かつお和え」

（松浦 悠真 気象予報士）ホウレンソウはもう緑もね鮮やかでいいですよね。（永井 大勝 アナウンサー）そうですよね。さあこのホウレンソウですが、実は先週より約3割ほど安くなっている。（松浦 悠真 気象予報士）そうなんですね。（永井 大勝 アナウンサー）その理由が、夏のホウレンソウの産地である岐阜県の飛騨地方が、まさに今、出荷のピークを迎えているそうなんです。ホウレンソウって結構暑さに弱いので、この飛騨地方は結構標高が高くて、周りよりも気温が低いんですよね。そういうところでこれから出荷がピークになっていくという感じですね。ここからホウレンソウの販売価格を見ていきましょう。こちらです。「スーパー田子重西中原店」では1袋96円で販売されています。他のスーパーでも100円前後で販売されている。かなりお買い物しやすいかなと思います。では、ここからはホウレンソウを使った簡単レシピをご紹介していきます。こちらです。

ということで…。



（松浦 悠真 気象予報士）

さっぱりしてそうでいいですね。



（永井 大勝 アナウンサー）

そうなんですよ。ジメッとした暑さを吹き飛ばしてくれそう…。



（永井 大勝 アナウンサー）

では作り方をご覧ください。ホウレンソウはしんなりするまでゆでて、水にさらして水気を絞ってください。そして4センチ幅に切って、梅干しは種を取り除き、みじん切りにします。最後にボウルに梅干し、かつお節、醤油を入れて混ぜて、ホウレンソウを加えて混ぜれば完成です。

（永井 大勝 アナウンサー）

さあということでスタジオにもご用意いたしました。津川さん、藤井さんお召し上がりください。



（スタジオ出演者 試食）



（永井 大勝 アナウンサー）

これからね…暑くなっていきますから、これと片手にビールでいいんじゃないですかね。



（松浦 悠真 気象予報士）

そこでやっぱり結局（ビール）入れちゃうんですね。



（永井 大勝 アナウンサー）

入れちゃいますので、皆さんこのホウレンソウ簡単レシピ、ぜひ試してみてください

以上「しずおか献立予報」でした。