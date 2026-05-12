中東情勢の悪化が、新築マンションの引き渡しにも影響する可能性が出てきました。三井不動産によりますと、販売を手がける子会社が、新築マンションの契約者に引き渡し予定日が遅れる可能性などを通知しているということです。ナフサを原料とする塗料などの供給が不確実になっているためで、当初の計画と異なる建材を使う可能性もあるということです。また、三菱地所レジデンスは4月中旬から、東京建物も4月下旬から、引き渡し予定