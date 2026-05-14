ナフサという言葉を聞いても、普段の買い物とすぐには結びつかない人が多いでしょう。ガソリンや灯油のように家庭で直接買うものではないため、「家計にはあまり関係ないのでは」と感じるかもしれません。 しかし、ナフサは食品容器や包装材、洗剤のボトル、日用品に使われるプラスチックの原料になるものです。そのため、ナフサ価格が上がると、工場だけでなく、スーパーで買う食品や日用品の価格にも少しずつ