吉田美月喜 吉田美月喜が、5月20日発売の『non-no』7・8月合併号より、新しくノンノに加入することが決定した。『non-no』専属モデルとして初登場する企画の中から先行カットが解禁された。吉田は、東京都出身の23歳、事務所のスカウトを経て2018年にデビュー。劇場アニメ『ルックバック』（24）にて京本役でW主演を務め、注目を集める。直近は映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』や『GEMNIBUS vol.2』「顔のな