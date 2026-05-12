

吉田美月喜

吉田美月喜が、5月20日発売の『non-no』7・8月合併号より、新しくノンノに加入することが決定した。『non-no』専属モデルとして初登場する企画の中から先行カットが解禁された。

吉田は、東京都出身の23歳、事務所のスカウトを経て2018年にデビュー。劇場アニメ『ルックバック』（24）にて京本役でW主演を務め、注目を集める。直近は映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』や『GEMNIBUS vol.2』「顔のない街」などの話題作に出演、現在は舞台 彩の国シェイクスピア・シリーズ2nd Vol.3『リア王』が上演中。（5月5日〜@彩の国さいたま芸術劇場大ホール、他全国6か所にて上演予定）

女優として話題作に出演する彼女が、新たにモデルとしてのキャリアをスタートする。

吉田美月喜コメント

この度、ノンノ専属モデルとなりました吉田美月喜です。

「non-no」はずっと憧れていた雑誌ですので、専属モデルとして関わらせていただけることを本当に嬉しく思います！決定のご連絡をいただいたときは、とても驚いて“何かの間違いじゃないか、、”と思いましたが、 初撮影を終えてようやく実感が湧いています。華やかで優しいnon-noの世界に私が入ることで、クール系の印象を持つ人でも、顔やタイプに囚われず、色々なお洋服やメイクが楽しめることをお伝えしたいです。

そして、オシャレに迷っている誰かに勇気を与えられる存在になりたいなと思います。これからはモデルとしても、見てくださる皆さんに新しい発見やワクワクを届けられるよう、私らしく頑張っていきます！

「non-no」 編集長 中川友紀氏コメント

non-no創刊55周年の記念の年に、吉田美月喜さんを新たにノンノモデルとしてお迎えできることをとても嬉しく思っています。

選考の決め手は美月喜さんの凛とした透明感。俳優としての素晴らしいキャリアに加えて、モデルとしてまた新たな魅力を発揮し、ノンノに新しい風を吹き込んでくれると確信しています。

一見、クールな印象の美月喜さんですが面接では明るく親しみやすいキャラクターに、編集部一同ファンになってしまいました。

そのギャップも素敵です。ぜひnon-noモデルとして、これから一緒にnon-noを盛り上げていただきたいと思っています。