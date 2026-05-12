【モデルプレス＝2026/05/12】歌手の倖田來未が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖母との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】43歳レジェンド歌手「背筋がピンとしてる」93歳祖母との自宅ショット◆倖田來未、祖母の93歳誕生日ショット披露倖田は「93歳 美代子おばーちゃん お誕生日おめでとー！」とつづり、祖母の誕生日を祝福。笑顔でピースサインをする倖田と、椅子に座る祖母との2ショットを披露した。