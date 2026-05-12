倖田來未、93歳迎えた祖母との顔出し2ショット公開「おしゃれで可愛らしい」「素敵な関係」と反響
【モデルプレス＝2026/05/12】歌手の倖田來未が5月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。祖母との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】43歳レジェンド歌手「背筋がピンとしてる」93歳祖母との自宅ショット
倖田は「93歳 美代子おばーちゃん お誕生日おめでとー！」とつづり、祖母の誕生日を祝福。笑顔でピースサインをする倖田と、椅子に座る祖母との2ショットを披露した。
この投稿には「おめでとうございます」「おばあちゃん若々しい」「背筋がピンとしてる」「素敵な関係なのが伝わってくる」「おしゃれで可愛らしい人ですね」「ずっと長生きしてください」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】43歳レジェンド歌手「背筋がピンとしてる」93歳祖母との自宅ショット
◆倖田來未、祖母の93歳誕生日ショット披露
倖田は「93歳 美代子おばーちゃん お誕生日おめでとー！」とつづり、祖母の誕生日を祝福。笑顔でピースサインをする倖田と、椅子に座る祖母との2ショットを披露した。
◆倖田來未の投稿に反響
この投稿には「おめでとうございます」「おばあちゃん若々しい」「背筋がピンとしてる」「素敵な関係なのが伝わってくる」「おしゃれで可愛らしい人ですね」「ずっと長生きしてください」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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