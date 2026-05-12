【動画＆写真】海辺の石壁に腰かける平野紫耀／平野紫耀の白Tシャツの着こなし／ムヒ新CM＆メイキング Number_iの平野紫耀が、ムヒシリーズの公式Xに登場。海辺でくつろぐ自然体ショットが公開され、注目を集めている。 ■海辺に腰かける自然体ショット 「海辺でのんびり。」というコメントとともに公開されたのは、平野が海辺の石壁に腰かけているカット。青い海を背景に、のんびりとした時間を過ごしているようなシ