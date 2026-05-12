平野紫耀が“誤魔化しの効かない”白Tシャツ×デニムを完璧に着こなす！ハイトーンヘアも映える海辺の自然体ショットに「肩幅が広くてメロい」「爽やかお兄さんで最高」「絵になる」の声

【動画＆写真】海辺の石壁に腰かける平野紫耀／平野紫耀の白Tシャツの着こなし／ムヒ新CM＆メイキング

Number_iの平野紫耀が、ムヒシリーズの公式Xに登場。海辺でくつろぐ自然体ショットが公開され、注目を集めている。

■海辺に腰かける自然体ショット

「海辺でのんびり。」というコメントとともに公開されたのは、平野が海辺の石壁に腰かけているカット。青い海を背景に、のんびりとした時間を過ごしているようなシチュエーションが印象的だ。

明るめのブロンドヘアは、前髪をセンターで分けたナチュラルなスタイル。海風を感じさせるようなやわらかな毛流れが、リラックスした表情にもよくマッチしている。

ファッションは、白Tシャツに淡いブルーのワイドデニム、ブラウンのサンダルを合わせたシンプルな装い。ラフなコーデながら海辺の景色に映え、何気なく腰かけているだけでも絵になる雰囲気を漂わせている。

また、公開された動画では、ラジオから流れる自身の恋愛相談への回答を聞いた平野が、「いいこと言うなぁ俺」と自画自賛。照れたようにはにかむ姿も収められている。

SNSでは「誤魔化しの効かない白Tデニム姿が超絶似合う」「海辺に座ってるだけで絵になる」「自然体な紫耀さんめっちゃいい」「爽やかお兄さんで最高」「肩幅が広くてメロい」といった声が寄せられている。

■平野紫耀の白Tシャツの着こなし

■平野紫耀「ムヒ」新CM＆メイキング