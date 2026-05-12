【モデルプレス＝2026/05/12】女優の大竹しのぶが5月11日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系ドラマ「海のはじまり」（2024年）で共演した子役・泉谷星奈との2ショットを公開した。【写真】「海のはじまり」大竹しのぶ＆泉谷星奈の再会ショット◆大竹しのぶ、泉谷星奈との2ショット公開「海のはじまり」で泉谷演じる南雲海の祖母・朱音を演じていた大竹。今回「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれ