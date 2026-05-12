大竹しのぶ「海のはじまり」孫役・泉谷星奈と再会ショット＆Snow Man目黒蓮とのエピソードに反響「本当の家族みたい」「素敵な関係」
【モデルプレス＝2026/05/12】女優の大竹しのぶが5月11日、自身のInstagramを更新。フジテレビ系ドラマ「海のはじまり」（2024年）で共演した子役・泉谷星奈との2ショットを公開した。
【写真】「海のはじまり」大竹しのぶ＆泉谷星奈の再会ショット
「海のはじまり」で泉谷演じる南雲海の祖母・朱音を演じていた大竹。今回「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれました」と泉谷と再会したことを報告し、自身の主演ミュージカル「GYPSY」（5月6日〜6月23日）の楽屋前で撮影した泉谷との2ショットを公開した。
続けて「嬉しくて嬉しくて、しばらくの間、2人で色んなお話しをしました。星奈ちゃんは変わらず可愛くて楽しくて、面白い 話は尽きません」と振り返り「可愛いお手紙も。字が前よりもしっかりしていて。そうかあ、あれから2年が経つんだぁ」と泉谷の成長を喜んだ。
さらに「2人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送ったけれど」と同作で海の父・月岡夏を演じたSnow Manの目黒蓮との交流にも触れ「その時も星奈ちゃんは前と変わらず嬉しそうにキャッキャと笑って言葉になりません。本当に可愛い。本当にいい子です」と愛情いっぱいにつづっている。
今回の大竹の投稿に、ファンからは「本当の家族みたい」「大きくなってる！」「素敵な関係性にほっこり」「もう2年も経つなんて」「またみんなに会いたいな」「目黒くん喜んでそう」「目黒くんとのエピソード嬉しい」「尊すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「海のはじまり」大竹しのぶ＆泉谷星奈の再会ショット
◆大竹しのぶ、泉谷星奈との2ショット公開
「海のはじまり」で泉谷演じる南雲海の祖母・朱音を演じていた大竹。今回「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈ちゃんが観に来てくれました」と泉谷と再会したことを報告し、自身の主演ミュージカル「GYPSY」（5月6日〜6月23日）の楽屋前で撮影した泉谷との2ショットを公開した。
◆大竹しのぶ＆泉谷星奈、目黒蓮へ応援動画
さらに「2人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送ったけれど」と同作で海の父・月岡夏を演じたSnow Manの目黒蓮との交流にも触れ「その時も星奈ちゃんは前と変わらず嬉しそうにキャッキャと笑って言葉になりません。本当に可愛い。本当にいい子です」と愛情いっぱいにつづっている。
今回の大竹の投稿に、ファンからは「本当の家族みたい」「大きくなってる！」「素敵な関係性にほっこり」「もう2年も経つなんて」「またみんなに会いたいな」「目黒くん喜んでそう」「目黒くんとのエピソード嬉しい」「尊すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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