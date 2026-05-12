俳優の波瑠（34）が、貴重な“無防備”オフショットを披露し、話題になっている。【映像】「旦那さんとデートかな」と話題の写真や“無防備”オフショット2025年12月23日に、ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演した俳優の高杉真宙（29）との結婚をInstagramで発表した波瑠。2026年3月11日の投稿では、チューリップの横でほほえむ姿や左手薬指に指輪をつけた写真を公開し、「旦那さんとデートかな」「美しくなられましたね」など