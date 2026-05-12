俳優の波瑠（34）が、貴重な“無防備”オフショットを披露し、話題になっている。

【映像】「旦那さんとデートかな」と話題の写真や“無防備”オフショット

2025年12月23日に、ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演した俳優の高杉真宙（29）との結婚をInstagramで発表した波瑠。2026年3月11日の投稿では、チューリップの横でほほえむ姿や左手薬指に指輪をつけた写真を公開し、「旦那さんとデートかな」「美しくなられましたね」などの反響も寄せられていた。

“無防備”オフショット披露

5月10日の更新では、現在出演しているドラマのオフショットを披露。「なかなか載せられていなかった、月夜行路のオフショットたちです！まだ寒かった大阪ロケとか、大切に育ててきたお店とか、2人旅の思い出の宿とか…巨大な大阪駅におののいたりもしました」と、ロケ地で撮影した自然体な写真を投稿した。

この投稿には、「ご結婚されてからますますキレイになられたみたい」「オフショに真宙要素が混じってる気がするのは私だけかな…」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）