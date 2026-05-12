アルゼンチンが予備登録55人を発表ワールドカップ（W杯）連覇を目指すアルゼンチン代表が現地時間5月11日、55名の予備登録リストを国際サッカー連盟（FIFA）に提出した。キャプテンを務めるFWリオネル・メッシらが順当に名を連ねた一方で、イタリア1部ローマのFWパウロ・ディバラは、16人選ばれたFWの中から漏れる結果となった。この4年間でW杯優勝と2度のコパ・アメリカ優勝を成し遂げたアルゼンチンは、今大会でも優勝候補の