プロイセン・ミュンスター山田新が先制ゴールを決めたドイツ2部プロイセン・ミュンスターに所属する日本代表FW山田新は、5月10日に行われた第33節のダルムシュタット戦に先発出場した。最下位のミュンスターは2部残留のために勝ち点3が必要な一戦だったが、試合は1-1の引き分けに終わり、他会場の結果で3部降格が決まった。苦戦の続いたチームだが、山田は先制点となるゴールを決める活躍を見せた。山田が先制ゴールを決めたの