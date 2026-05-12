プロイセン・ミュンスター山田新が先制ゴールを決めた

ドイツ2部プロイセン・ミュンスターに所属する日本代表FW山田新は、5月10日に行われた第33節のダルムシュタット戦に先発出場した。

最下位のミュンスターは2部残留のために勝ち点3が必要な一戦だったが、試合は1-1の引き分けに終わり、他会場の結果で3部降格が決まった。苦戦の続いたチームだが、山田は先制点となるゴールを決める活躍を見せた。

山田が先制ゴールを決めたのは、前半8分だった。後方からロングボールが送られると、山田はこれに反応して最終ラインの裏をとると、GKの股を抜くゴールを決めた。1対1の場面で山田は、落ち着き払ってコントロールシュートを決めて決定力を証明した。

その後、チームは前半15分に追い付かれると、同28分にはヨリット・ヘンドリクスが一発退場で数的不利となった。その後、失点はしなかったものの、得点も挙げられずに1-1で試合は終了している。

SNSではこのゴールを含めて直近4試合で3得点を挙げている山田に対して「素晴らしい才能の持ち主」「完全に覚醒中だ」「このまま量産体制に入ってほしい」「絶好調ですね！」「やっと真価を出せるようになってきた」「やればできる子なんです」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）