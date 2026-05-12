TBS火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』に出演する平井まさあき（男性ブランコ）のインタビューが公開された。 参考：『時すでにおスシ!?』第6話で“渚”中沢元紀が感情を爆発させる益田千愛Pが見どころ語る 本作は、永作博美演じる子育てを卒業した待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める完全オリジナルの人生応援ドラマ。みなとが第二の人生として飛び込んだ“