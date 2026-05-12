松阪競輪のアクアリッズカップG3ナイターは12日夜、決勝戦を迎える。ダービー組不在の裏開催。ガールズ戦3レース併用の9レース制G3とはいえ、決勝戦で3着以内に入ればG1競輪祭（11月18〜23日、小倉）の出場権が手に入る。上のステージを目指す若手選手たちにとっては登竜門的な大会だ。まだ全国区になっていないS級新顔たちの奮闘によって、勝ち上がりのレースは大いに盛り上がった。G3初の準決勝進出を決めたのは平野想真