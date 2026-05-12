松阪競輪のアクアリッズカップG3ナイターは12日夜、決勝戦を迎える。

ダービー組不在の裏開催。ガールズ戦3レース併用の9レース制G3とはいえ、決勝戦で3着以内に入ればG1競輪祭（11月18〜23日、小倉）の出場権が手に入る。

上のステージを目指す若手選手たちにとっては登竜門的な大会だ。まだ全国区になっていないS級新顔たちの奮闘によって、勝ち上がりのレースは大いに盛り上がった。

G3初の準決勝進出を決めたのは平野想真（愛知）、原田翔真（和歌山）、佐藤壮志（熊本）、加藤将武（埼玉）の4人。中でも好気配を見せたのは加藤だ。

半年間のA級生活を挟み、今年1月にS級返り咲き。まだビッグヒットを飛ばせていないが、4月末の岐阜でも着順以上の気配を見せていた。

一次予選は最終ホームで岩井芯を叩くも番手を阻まれ、すかさず番手捲りを食らったが、そこから粘り強さを発揮して2着。二次予選では村田祐樹の3番手に飛び付く流れから、最終2コーナーで神田龍の内をすくって番手を奪取。ゴール前で村田を差し切って1着通過に成功。長い距離を踏める地脚と器用さをアピールできた2走だった。

「前回の岐阜から状態は悪くなかった。サドル周りを調整してセッティングも出た。それに9車立ての方が自分は合っているのかも。7車立てよりも流れがありますからね」

現代競輪あるあるだ。もちろん1度目のS級ライフよりもパワーアップしているからこそだが、9車立ての方が実力を発揮できる選手は少なくない。加藤もその中の1人だといえる。

まだまだ伸びしろがありそうな埼玉の121期。加えてイケメン。人気が出るのも時間の問題だろう。まだ競走得点が伴っていない今が買い時。最終日も狙ってみては？