世帯年収1000万円を超えれば、さぞかし余裕のある生活ができると思いきや、現実はそう単純ではないようだ。実際の生活レベルは、住む場所や働き方、家族構成によって大きな差が生まれる。山形県の40代男性（営業／年収1200万円）は、自分一人で大台を稼ぎ出している。子どもが1人ということもあり、生活にはかなり余裕があるようだ。（文：篠原みつき）「家は、土地込みで7，500万」「年一回の海外旅行」男性は自身の暮らしぶりに