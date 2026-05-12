「裕福と感じることはない」世帯年収1200万円のリアル　1馬力は「7500万の家で海外旅行」、共働きは「車は10年落ち」

世帯年収1000万円を超えれば、さぞかし余裕のある生活ができると思いきや、現実はそう単純ではないようだ。実際の生活レベルは、住む場所や働き方、家族構成によって大きな差が生まれる。

山形県の40代男性（営業／年収1200万円）は、自分一人で大台を稼ぎ出している。子どもが1人ということもあり、生活にはかなり余裕があるようだ。（文：篠原みつき）

「家は、土地込みで7，500万」「年一回の海外旅行」

男性は自身の暮らしぶりについて、こう明かしている。

「家は、土地込みで7500万。頭金を入れて、残りを35年ローン。食事は、たまに外食するくらい。子供は1人なので、切り詰め無くても塾とバレエを習わせられる程度。年一回の海外旅行と数回国内をまわれ、貯蓄もできます」

山形県で土地込み7500万円となれば、かなりの豪邸だろう。一方で、こんな現実的な本音も漏らしている。

「ただ常に散財できるわけでも無く、締める所は締めないと、税率も高いので手元に残らないと思います。地方での暮らしなのでたまに贅沢出来ます！」

税金の高さに愚痴をこぼしつつも、十分に勝ち組の部類と言える。

「息子は大学生で留学しており教育費が家計を圧迫」

同じ地方暮らしの世帯年収1200万円でも、夫婦共働きとなると内情がまったく異なるケースもある。広島県の50代女性（営業／夫の年収550万円・妻の年収650万円）は、大学生と社会人の子どもがいる。

「持ち家 食費は夫妻社会人娘家族3人で6万5000円。息子は大学生で留学しており教育費が家計を圧迫。地方なので車は二台必要。普通車、軽自動車ともに10年落ち以上」

大学生の留学となれば数百万円が即行で飛んでいくため、年収1200万円あっても車を買い替える余裕はないのだろう。休日の過ごし方も先ほどの男性とは対照的で、かなり堅実だ。

「困ってはいないが、休暇は家族旅行などできず、近場に日帰りで、レジャーに行きご飯を食べて、温泉に入って帰るぐらい。裕福と感じることはない」

教育費のピーク時は、いくら稼いでもカツカツになりがちだということだろう。

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