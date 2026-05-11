Ｎｅｔｆｌｉｘ「地獄が呼んでいる」や映画「密輸１９７０」などに出演する実力派俳優のパク・ジョンミンが１０日、自身の運営する出版社「ＭＵＺＥ」の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、日本滞在時に遭遇した「恥ずかしい出来事」を明かした。映像ではパク・ジョンミンが出版業務のため、日本へ出張した様子を公開。「日本のいくつかの出版社で編集者の方たちと会い、さまざまな業務をした。今日は１日オフなので、銀