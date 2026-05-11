Ｎｅｔｆｌｉｘ「地獄が呼んでいる」や映画「密輸 １９７０」などに出演する実力派俳優のパク・ジョンミンが１０日、自身の運営する出版社「ＭＵＺＥ」の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、日本滞在時に遭遇した「恥ずかしい出来事」を明かした。

映像ではパク・ジョンミンが出版業務のため、日本へ出張した様子を公開。「日本のいくつかの出版社で編集者の方たちと会い、さまざまな業務をした。今日は１日オフなので、銀座の書店を訪問しようと思う」と説明した。そして、パク・ジョンミンは街を歩きながら「昨日、すごく恥ずかしいことがあった」「通りを歩いていたら、選挙ポスターのような女性が写るポスターが１枚貼ってあって、画像翻訳で撮影していたら横から『こんにちは』と声をかけられた」と振り返った。そして「振り返ったら、韓国人の女性だった。『（ポスターの女性が）きれいで撮られてるんですか？』と聞かれたので『そうじゃなくて、あまりにも唐突にポスターが貼ってあったので…』（と弁明した）」と笑いを誘った。

パク・ジョンミンは「通りで、美しい女性の顔が入ったポスターを撮っているように見えたようだ」と言い「（翻訳した結果）結局、ポスターは選挙の候補者だった。ほかの候補者のポスターには公約などが書かれているんだけど、その女性のポスターは背景がピンクで、犬と猫、Ｘ、インスタグラム、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのＱＲコードだけが書かれていた。驚きませんか」と視聴者へ呼びかけていた。