先週、ことし初めてのクマによる人身被害が由利本荘市で発生したことを受け、鈴木知事は引き続き対策を強化していくと述べました。また、クマの調査・研究に関する独自の機関を設けることを検討していることも明らかにしました。鈴木知事「ここから先はまたゼロを目指していくということで、引き続き対策を強化していきたいと思います」クマの出没が相次いでいる県内。先週5日には、由利本荘市東由利法内で田んぼの見回り中だった4