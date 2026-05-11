Image: Shutterstock かつてミツバチは、「ゼロの概念を理解している昆虫」として世界中のニュースで話題になりました。ところがその後、「実は数ではなく見た目のパターンを見ていただけでは？」という反論が登場し、評価は一転。さらにはカリフォルニア州の法解釈で一部のマルハナバチが“魚”の定義に含まれるというニュースまで加わり、ここ10年ほどミツバチの評判は揺れ続けてきました