三重県との友好提携30周年を記念して太平洋にある島国、パラオ共和国を訪問中の一見勝之知事が、8日に現地で記者会見を行い、三重県とパラオの特別な絆をさらに深めていきたいと話しました。5月6日から9日までの日程でパラオ共和国を訪れている三重県の一見知事は、8日夕方、現地での会見を津市の三重県庁ともオンラインで結んで行いました。三重県とパラオ共和国は1996年に、当時の大統領だった故クニオ・ナカムラさんの父が伊勢