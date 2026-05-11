答えを出さないことで思考を深める！なぜ易経は具体的な行動を指示しないのか？【眠れなくなるほど面白い 図解 易経】

易経の言葉は無数の解釈ができる

正解を示さないという正確性

多くの書物は、読む人に明確な答えを示そうとします。「こうすればよい」「これは正しい」と結論を与えることで、抱えている不安や迷いを減らそうとするのです。しかし易経は、あえてその道を選びませんでした。

卦や示される言葉は、具体的な行動をそのまま指示するものではありません。いまの流れがどのような状態にあり、どこに注意を向けるべきかを示すにとどまります。そのため、最終的にどう判断するかは、読む人自身に委ねられています。易経は考える余地をあえて残し、その人に合った答えを探る手助けとなるのです。

この特徴は、一見すると不親切に見えることもあるでしょう。はっきりした指示がないため、戸惑うことがあるかもしれません。しかし、だからこそ易経は、時代や立場を超えて読み継がれてきました。同じ卦であっても、政治の判断に用いられることもあれば、個人の生き方を考える手がかりとして読まれることもあります。状況が変われば、解釈も自然に変わっていくわけです。

答えを固定せず、視点だけを残す姿勢によって、易経は特定の時代の教えに閉じることなく、考え続けるための道具として生き続けてきました。その有用性は、現代においても変わらず、多くの人に求められています。

あえて考える余地が残されている

易経に答えは載っていないが、判断のヒントが詰まっている

易経は、最終的な判断を読む人自身に委ねています。答えを与えるのではなく、考える余地を残し、その人なりの判断を探る手助けとなる書でした。

何度も読み直されてきた易経

易経は、答えを出さないからこそ、さまざまな場面で使われてきました。同じ言葉が状況に応じて何度も読み直されたのです。

易経の特徴

正解をひとつに決めない 行動を指示しない 考える余地が残されている 一度きりで終わらず、何度でも使える

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 易経』監修：湯浅邦弘

【監修者情報】

湯浅 邦弘（ゆあさ・くにひろ）

1957年、島根県生まれ。中国哲学・思想史研究者。大阪大学名誉教授、立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所教授。専門は中国古代思想史。先秦から漢代にかけての思想を、文献資料や新出土史料をもとに読み解く研究で知られる。著書に『中国思想の基礎知識』(青弓社)、『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』(中公新書)、『中国古典の生かし方――仕事と人生の質を高める60の名言』(NHK出版新書)などがある。