【モデルプレス＝2026/05/11】グラビアアイドルの西永彩奈が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。【写真】グラドル卒業発表の30歳、ランジェリーに溺れる斬新カット◆西永彩奈、スレンダーボディ披露2026年5月末をもって、グラビアアイドルを卒業すると発表している西永。お菓子系雑誌『Cream』を長年彩り、現在は副編集長としても活躍。50作目となるラストDVD『Bye-bye！』（