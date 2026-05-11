グラドル卒業発表の西永彩奈、ウエディングドレス風衣装で「週プレ」登場 スレンダーボディに釘付け
【モデルプレス＝2026/05/11】グラビアアイドルの西永彩奈が、5月11日発売の『週刊プレイボーイ』21号（集英社）に登場。美しいボディを披露している。
【写真】グラドル卒業発表の30歳、ランジェリーに溺れる斬新カット
2026年5月末をもって、グラビアアイドルを卒業すると発表している西永。お菓子系雑誌『Cream』を長年彩り、現在は副編集長としても活躍。50作目となるラストDVD『Bye-bye！』（エアーコントロール）が発売中だ。
今号では、ランジェリーが積み重なったバスタブの中に入ったユーモア溢れるカットや、ウエディングドレス風の衣装をまとったグラビアショットを公開。美しいスレンダーボディが引き立つ姿を披露している。
今号の表紙は井口裕香。そのほか今号には、澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいりらも登場する。（modelpress編集部）
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【写真】グラドル卒業発表の30歳、ランジェリーに溺れる斬新カット
◆西永彩奈、スレンダーボディ披露
2026年5月末をもって、グラビアアイドルを卒業すると発表している西永。お菓子系雑誌『Cream』を長年彩り、現在は副編集長としても活躍。50作目となるラストDVD『Bye-bye！』（エアーコントロール）が発売中だ。
◆表紙は井口裕香
今号の表紙は井口裕香。そのほか今号には、澄田綾乃、すみぽん（高倉菫）、蓬莱舞、日野未来、小柴あいりらも登場する。（modelpress編集部）
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