歌手の松山千春（７０）が１０日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。サプライズゲストとして登場の後輩アーティストに直球質問を繰り出す一幕があった。この日の番組冒頭、「なんと私もビックリしましたけど、久しぶりのＴＵＢＥ・前田亘輝君が今日、このスタジオに来やがってます」と話し出した松山。ここで現在、結成４０周年ツアーの真